"Прямо сейчас мы чувствуем энергию, энтузиазм, что-то уникальное вокруг нас, что-то, что могут принести только большие матчи. Не можем дождаться, чтобы сыграть с ПСЖ. Учитывая обстоятельства, все травмы, все трудности, с которыми столкнулись, то, что команда входит в четверку лучших в Европе, показывает наши ресурсы и наш менталитет. Пишем историю, и теперь мы хотим большего.

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Но нам нужно сделать больше, чем против Реала, и я не преувеличиваю! Приносите свою обувь, шорты и майки, играем в каждый мяч вместе. Хотите увидеть что-то особенное? Создадим атмосферу, которую мы никогда раньше не видели, и позволим ей принести нам колоссальную энергию. Есть люди, которые следят за этим клубом много лет, но никогда не оказывались в таком положении. Я действительно не думаю, что когда-либо чувствовал такую связь с нашей аудиторией. Смогли это построить, и завтра у нас будет отличная возможность показать, кто мы и куда хотим идти.

Уязвимость ПСЖ? Каждый матч индивидуален, контексты разные. На этом уровне маржа не важна, решающее значение часто имеют образ мышления и отношение. Главное – иметь уверенность. Мы должны отдать все силы, чтобы состоялись великие дела. Должны жить настоящим.

ПСЖ – команда, которая хорошо сработала, это видно в деталях и в игроках, которые занимают разные позиции. Но это событие не изменит того, кем мы являемся. Показали, что способны адаптироваться к разным контекстам. Мы сыграем ответный матч на Парк де Пренс, это правда, но игра Бернабеу уже был огромным испытанием, и мы его успешно прошли.

У нас есть шанс творить историю. Сейчас очень близки к этому. Тяжелые дни, которые мы пережили на протяжении времени, несомненно, были необходимы, чтобы дойти до этого момента. Сегодня мы убедились, что можем победить. Так было с Реалом, и так будет снова с ПСЖ", – цитирует Артету Lequipe.

Напомним, что Арсенал и ПСЖ сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сегодня, 29 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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