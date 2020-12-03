"Если Ювентус использовал свои моменты, то счет закономерен. Нужно играть до последней минуты. Получилось так, что у соперника есть полумоменты, и он их использует благодаря классу. Для нас это урок, такие команды... Разумеется, это все опыт, но нужно тоже забивать. Мы не опускаем голову, все решится с Ференцварошем.

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У нас были индивидуальные ошибки, а большие команды это используют. Результат не такой, как мы хотели, но я уверен, что мы в отличной форме и хорошо подойдем к матчу с Ференцварошем. Хочется выигрывать, но нужно реально смотреть на вещи. У Юве и Барсы лучшие футболисты мира. Наша задача – побеждать в каждом матче и быть в национальном чемпионате на первом месте", – резюмировал Бущан в комментарии телеканалу "Футбол".

Еврокубковая судьба Динамо определится в последнем туре Лиги чемпионов против Ференцвароша. Для плей-офф Лиги Европы киевлянам нужна победа или ничья со счетом 2:2, 1:1 или 0:0.

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