"Мы оставили Брайтону очень много места для игры, мы не были агрессивными, мы отдали два гола. Мы должны действовать гораздо лучше.

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Брайтон сыграл очень хорошо, но, возможно, потому, что мы не были такими агрессивными, как хотели. Нам нужно перехватывать больше мячей, лучше давить, меньше терять владение. Возможно, Брайтон заслужил больше. Смысл в том, чтобы забивать голы в ворота, а не в каркас. Иногда вам должно немного повезти", – приводит слова Фернандеша Goal со ссылкой на BT Sport.

Напомним, Манчестер Юнайтед в итоге вырвал победу над Брайтоном благодаря пенальти, который назначили после финального свистка.

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