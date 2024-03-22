"Нужно побеждать спокойнее": Лунин рассказал, в каком компоненте Украина уступила Боснии
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды над Боснией и Герцеговиной (2:1).
"Получился тяжелый матч, потому что соперник пытался навязать нам свою игру. Он выигрывал много борьбы и подборов. Нельзя уступить в этом компоненте. Это был ключевой фактор с таким соперником и на таком поле. Такие матчи – это хороший опыт. Мы проявили характер и играли до конца. Однако нужно побеждать спокойнее.
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Насколько важно играть ногами? Важно. Мы стараемся играть в современный футбол. Не перегибать с контролем мяча у своих ворот, но и не бить мяч вперед. Игра ногами для голкипера сейчас важна.
Болельщики? Мы всегда имели хорошую поддержку на любом стадионе. Это дает положительные эмоции и силы. Совсем другое дело, когда везде заполнены гостевые сектора нашими болельщиками", – сказал Лунин в комментарии "Суспільне Спорт".
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