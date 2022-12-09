"У меня был разговор с Роналду, мы говорили о сборной. Перед матчем со Швейцарией я объяснил, почему хочу оставить его в запасе. Он был недоволен, что нормально. Но это был обычный разговор, где каждый изложил свое видение ситуации.

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Криштиану никогда не говорил мне, что собирается покинуть сборную Португалии. Вы видите его отношение. Он праздновал голы с партнерами, благодарил болельщиков. Нужно закрыть эту тему, нужно оставить Роналду в покое.

Логично, что капитан не может быть счастлив, когда остается в запасе. Я ему сказал, что поставлю в основу другого нападающего, а он спросил, действительно ли это хороший план. Конечно, был момент недовольства, но об уходе из сборной не было речи.

Это все показатель величия Криштиану. На всех пресс-конференциях 90% вопросов посвящены Роналду. Мы все сохраняем концентрацию и продолжаем работать. Атмосфера в команде фантастическая", – цитирует Фернанду Сантуша Marca.

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