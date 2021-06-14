"Мы начали немного эмоционально. Соперник забил один гол, а потом мы вернулись в игру. Все было хорошо до второго гола. Небольшая потеря концентрации вблизи нашей штрафной, и соперник наказал.

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В целом это был не тот уровень, на который мы рассчитывали. Если бы мы использовали эти полушансы, если бы забили второй гол, то все было бы в наших руках. Однако у нас еще есть шанс выйти из группы. Нам нужно подготовиться морально, найти слабые стороны Украины и победить с лучшей игрой", – цитирует Муслиу vecer.mk.

Заметим, что для игрока венгерского Фехервара, где также играет Иван Петряк, это первый большой международный турнир. Впрочем, как и для всей сборной Северной Македонии, которой уже 17 июня предстоит встретиться с национальной командой Украины.

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