“Этот сезон закончится именно так, поэтому нам нужно использовать этот опыт и поработать над тем, что нужно улучшить. Это будет наш единственный шанс. Мы должны тщательно пересмотреть все: наш состав, что нужно сделать на трансферном рынке, и будем работать над этим. Ежедневно мы обсуждаем следующий сезон, и со временем мы получаем все необходимое, чтобы улучшить команду.

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Что произошло в игре против Вулвз? Мы просто не реализовали свои шансы. Все, что нам нужно было сделать – забить", – цитирует ВВС Аморима.

После домашнего поражения от Вулверхэмптона Манчестер Юнайтед опустился на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Тем не менее, команда гарантированно спаслась в элитном дивизионе на следующий сезон.

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