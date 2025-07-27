– Зная, что Яков Кинарейкин уйдет из команды, или в таком случае все равно Александр Кемкин покидал бы Карпаты и шел бы в аренду в Кривбасс?

– Не знаю, это уже нужно было думать, если была бы такая ситуация. Мы с Александром разговаривали о том, что ему нужно сменить среду, нужно понять ценность этого клуба, ценность тренировочного процесса, ценность работы вратарского тренерского штаба.

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Это нужно ценить, нужно каждый день пахать, нужно понимать, что ты имеешь недостатки, которые надо улучшать. Очень часто в такой ситуации не помогают разговоры, не помогают примеры – нужно что-то такое, что изменит твое впечатление о том месте, где ты находишься. Потому что очень часто мы ценим, когда теряем.

Он – молодой игрок, мы хотели дать ему игровую практику, которую ему пообещали в другом клубе. Поэтому так, –рассказал Лупашко в интервью пресс-службе львовян.

К слову, Кемкин летом перешел в Кривбасс, а Яков Кинарейкин присоединился к Вильяреалу.

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