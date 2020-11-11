"У нас два игрока получили травмы на вчерашней тренировке, поэтому пришлось на тренировке играть в роли полевого игрока. Настроение хорошее.

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Я думаю, на все матчи нужно выходить со стопроцентным настроем и доказывать, что я не просто так в сборной и играл в Лиге чемпионов", – сказал Нещерет в ефире Футбол News.

Напомним, за два тура до финиша отборочного турнира Украины U-21 досрочно потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2021. Однако на наших футболистов все же ожидают противостояния с командами Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

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