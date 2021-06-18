"В поединке со сборной Австрии нам нужно прибавлять во всех аспектах игры, особенно в реализации, иначе будут проблемы. Нам по-прежнему сложно реализовывать моменты при позиционном наступлении.

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Намного лучше выходит, когда получаются быстрые переходы из оборону в атаку. И нужно чаще бить по воротам.

Нидерландцы в поединке с австрийцами сделали разницу, поэтому мы подходим к очному противостоянию с Австрией с лучшими вариантами. Но, естественно, играть нужно только на победу. В последние годы сборная Украины доказала, что на равных может противостоять сильным соперникам, каким, без сомнения, является команда Австрии", – цитирует Езерского Zbirna.com.

Напомним, после двух туров сборная Украины идет в турнирной таблице группы С второй, имея в своем активе три пункта. Австрийцы с таким же количеством очков – третьи. Решающий поединок с подопечными Франко Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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