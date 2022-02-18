Главный тренер Челси Томас Тухель не верит, что его подопечные смогут торжествовать в чемпионате Англии в этом сезоне.

"Всё довольно сложно. Это вызов, и мы такое любим. 16 очков отставания – это очень много, слишком далеко от того, чего мы хотим, требуем от себя, но такова реальность. Необходим реалистичный подход, поэтому мы не должны забывать, думая о победе в АПЛ. Нужно понять, что сейчас мы боремся за топ-4, а это очень серьезно.

Челси потерял ключевого игрока на старт плей-офф ЛЧ и финал Кубка лиги против Ливерпуля

В конце сезона можно оглянуться назад, подумать о причинах и попытаться сделать что-нибудь лучшее. Конечно, мы стараемся усовершенствоваться в течение сезона, но сейчас нужно быть реалистами. На данный момент, для нас все не так просто", – приводит слова Тухеля si.com.

Добавим, что Челси отстает от первого Манчестер Сити на 16 очков, имея игру в запасе. В эти выходные лондонцы встретятся с Кристал Пэлас, матч запланированный на 19 февраля, начало в 17:00.

Челси выиграл Клубный ЧМ, дожав Палмейрас с экс-динамовцем: пенальти и "золотой мальчик" помогли Тухелю