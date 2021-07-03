Хавбек Анатолий Нуриев после своего ухода из Миная окончательно определился с новым клубом.

"Когда официально объявят о переходе в Колос? Даже не знаю. Мне не говорили, когда будут объявлять. Еще нет конкретики по срокам контракта.

Нуриев объявил об уходе из Миная

Почему выбрал Колос несмотря на интерес Ризеспор и Сабаха? Я сейчас не готов отвечать на вопросы. Цель на следующий сезон? Еще рано об этом говорить. Не знаю, как я буду вообще играть", – поделился Нуриев в комментарии Tribuna.

Отметим, что именно Анатолий был лучшим бомбардиром Миная в прошлом сезоне, отметившись 10 голами и 1 ассистом в 22 встречах УПЛ.

Добавим, что результативные достижения Нуриева не помогли закарпатцам спастись от вылета из УПЛ. В прессе также были слухи, что Минай в случае вылета из УПЛ прекратит свое существование, но клуб все же заявился на Первую лигу.

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