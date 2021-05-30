Полузащитник Миная Анатолий Нуриев может в ближайшее время сменить чемпионат.

Азербайджанский легионер Миная Анатолий Нуриев заинтересовал турецкий Ризеспор, сообщает Azerisport.com.

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Об интересе к 25-летнему хавбеку закарпатцев лично заявил главный тренер "черноморских ястребов" Бюлент Уйгун. Кроме Ризеспора Анатолием предметно интересуется бакинский Сабах.

Напомним, Минай по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. Контракт Нуриева с украинским клубом действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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