Товарищеский матч

Аль-Хиляль – Аарау – 6:0

Голы: Петит, 21, (аг), Милинкович-Савич, 25, Фофана, 39, Кенно, 50, 65, Нуньес, 87

Дарвин официально покинул Ливерпуль, став принципиальным соперником Роналду

Дарвин Нуньес лишь недавно перешел в саудовский клуб. Наставник "голубой волны" Симоне Индзаги не откладывал дебют уругвайцу и выпустил его уже в игре против Аарау, которая состоялась на следующий день после официального представления нападающего.

Аль-Хиляль разбил соперника со счетом 6:0. Нуньес забил на 87 минуте. Кенно отдал передачу на ход уругвайскому форварду, а тот без проблем переправил мяч в сетку ворот.