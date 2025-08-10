Нуньес забил гол за Аль-Хиляль в дебютном матче – ВИДЕО
Форвард Аль-Хиляля Дарвин Нуньес оформил первый гол за новую команду.
Товарищеский матч
Аль-Хиляль – Аарау – 6:0
Голы: Петит, 21, (аг), Милинкович-Савич, 25, Фофана, 39, Кенно, 50, 65, Нуньес, 87
Дарвин официально покинул Ливерпуль, став принципиальным соперником Роналду
Дарвин Нуньес лишь недавно перешел в саудовский клуб. Наставник "голубой волны" Симоне Индзаги не откладывал дебют уругвайцу и выпустил его уже в игре против Аарау, которая состоялась на следующий день после официального представления нападающего.
Аль-Хиляль разбил соперника со счетом 6:0. Нуньес забил на 87 минуте. Кенно отдал передачу на ход уругвайскому форварду, а тот без проблем переправил мяч в сетку ворот.
