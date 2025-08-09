Аль-Хиляль на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Дарвином Нуньесом. Срок соглашения рассчитан на 3 года. Как информирует Sky Sports, сумма трансфера составила 53 млн евро + бонусы. В общей сложности стоимость может затянуть на 65 млн евро.

Роналду оформил хет-трик в товарищеском матче – Аль-Наср пострадал из-за его альтруизма

Уругваец провел за Ливерпуль 143 матча, в которых забил 40 голов. Он выиграл в составе "красных" АПЛ и Кубок лиги. Однако его очень сильно критиковали за расточительность голевых моментов. Партнеры постоянно создавали Нуньесу голевые возможности, которые он слишком часто не воплощал в голы. По этой причине "красные" решили избавиться от игрока и найти ему замену.