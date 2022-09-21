Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес в очередной раз дал хейтерам повод для насмешек.

Переезд в Мерсисайд дается уругвайцу очень сложно. Пока Нуньесу не удается продемонстрировать то качество игры, за которое Ливерпуль заплатил 75 миллионов евро. Из-за этого форварда регулярно высмеивают в соцсетях.

Ливерпуль снова попытается подписать нового героя Реала – 100 миллионов не убедили Мадрид

Еще летом было вирусным видео, как Дарвин неудачно завершает атаки на тренировке Ливерпуля. Теперь нападающий перенес этот элемент в расположение сборной Уругвая. В одном из эпизодов удар Нуньеса оказался настолько бездарным, что вместо ворот мяч оказался у углового флажка.

Заметим, что в нынешнем сезоне 23-летний нападающий успел сыграть за Ливерпуль 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.