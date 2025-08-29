Аль-Хиляль в первом туре чемпионата Саудовской Аравии переиграл Аль-Рияд. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 1-й тур

Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 2:0

Голы: Аль-Харби, 22, Малколм, 45+3

Чемпион мира покидает Саудовскую Аравию – уже известны новые претенденты на легендарного игрока

Дарвин Нуньес впервые сыграл в чемпионате Саудовской Аравии. Экс-нападающий Ливерпуля вышел в стартовом составе. В первом тайме уругваец отправил мяч в ворота, но судья зафиксировал нарушение правил. А вот Аль-Харби удачно воспользовался передачей Аль-Давсари. Нассер отметился еще одной результативной передачей. В добавленное время он ассистировал Малколму.

Во втором тайме у Нуньеса было как минимум два хороших момента, чтобы забить, но ни одним нападающий не воспользовался. Что касается Аль-Рияда, то за 90 минут команда смогла лишь трижды пробить по воротам соперника. К слову, все три попали в створ.