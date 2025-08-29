Нуньес дебютировал за Аль-Хиляль в официальном матче – экс-звезда Ливерпуля упустил ряд моментов
Аль-Хиляль в первом туре чемпионата Саудовской Аравии переиграл Аль-Рияд. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 1-й тур
Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 2:0
Голы: Аль-Харби, 22, Малколм, 45+3
Дарвин Нуньес впервые сыграл в чемпионате Саудовской Аравии. Экс-нападающий Ливерпуля вышел в стартовом составе. В первом тайме уругваец отправил мяч в ворота, но судья зафиксировал нарушение правил. А вот Аль-Харби удачно воспользовался передачей Аль-Давсари. Нассер отметился еще одной результативной передачей. В добавленное время он ассистировал Малколму.
Во втором тайме у Нуньеса было как минимум два хороших момента, чтобы забить, но ни одним нападающий не воспользовался. Что касается Аль-Рияда, то за 90 минут команда смогла лишь трижды пробить по воротам соперника. К слову, все три попали в створ.