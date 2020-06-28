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Нумансия – Овьедо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лунина за 6 очков

19:50 - Читати українською
Нумансия – Овьедо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лунина за 6 очков
Нумансия – Овьедо 28 июня 2020: онлайн-трансляция матча Лунина за 6 очков

Нумансия принимает Овьедо в 36 туре Сегунды. Андрей Лунин сыграет очередной "финал" за 6 очков в чемпионате Испании. Онлайн-трансляция матча смотрите на "Футбол 24".

Матч Нумансия – Овьедо стартует в 20:30. Лунин сыграет против абсолютно худшей команды второго дивизиона чемпионата Испании, если брать последние 10 туров – соперники украинца набрали лишь 2 очка из 30 возможных, проиграли уже 7 матчей подряд, а безвыигрышная серия дошла до 11. Впрочем, Нумансия (19 место) расположилась довольно близко к Овьедо (18). Поэтому победа в отчетной встрече может увеличить шансы "красных" выжить в Сегунде.

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Украинский голкипер начнет игру с первых минут. Он не пропускал в двух предыдущих матчах.

Нумансия

Овьедо

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