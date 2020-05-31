"Ну вы же меня знаете", – о чем разговаривали Степаненко и Михайличенко после скандального эпизода

Лидер Шахтера Тарас Степаненко рассказал о своем диалоге с наставником Динамо Алексеем Михайличенко во время матча 24-го тура УПЛ (3:1).

"Я уважаю Алексея Александровича, он вызвал меня в сборную еще в 17 лет.

Степаненко симулировал, гол Динамо отменили несправедливо, – экс-глава арбитров АПЛ

Он апеллировал к судье, а я сказал Михайличенко, что он же меня знает, и я не буду симулировать. Я работал с ним, знаю его требования, и он меня знает", – признался Степаненко для ТК Футбол.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. После украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте