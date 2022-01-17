Все идет к тому, что опытный специалист снова подхватит управление национальной командой. Навалка уже возглавлял сборную Польши с 2013-го по 2018 год. Большинство лидеров поддерживают такое решение Польского футбольного союза, но для кое-кого это довольно плохие изменения. В частности, один из лидеров Лидса Матеуш Клих имеет не очень хорошие воспоминания о сотрудничестве с Навалкой. Футболист тогда сыграл за сборную Польши всего четыре матча (все в 2014 году).

У Шевченко мало шансов возглавить сборную Польши – украинец уже определился с планами на будущее

Поэтому неудивительно, что реакция Клиха была далеко не лучшей. Своим мнением Матеуш поделился со знакомым. Проблема в том, что они разговаривали во время стрима в интернете. Хавбек вроде бы не знал, что его слова транслируются в прямом эфире, сообщает Meczyki. "Если Навалка возглавит сборную, ну, тогда б***ь, поиграли себе", – сказал Клих.

Напомним, что сборная Польши осталась без тренера после "бегства" Паулу Соузы в бразильский Фламенго. По слухам, на вакантную должность претендовал даже Андрей Шевченко. В конце концов, поляки предпочли Навалку. В полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 их сборная сыграет с Россией. Клих точно пропустит этот матч из-за перебора желтых карт.

"Шевченко, безусловно, интересный наставник" – Польша официально определилась с кандидатами на тренера сборной