"Ну не может, и все!": Лавриненко не пришел на флеш-интервью после поражения Шахтеру
28 ноября 19:24 - Читати українською
Главный тренер команды из Петрово Сергей Лавриненко проигнорировал традиционный послематчевой ритуал наставников.
"Сейчас он не может. Какая причина? Ну не может, и все", – сказал ассистент главного тренера Олег Стронцицкий в комментарии каналу "Футбол".
Ингулец – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча
К слову, накануне не пришел на пресс-конференцию и главный тренер Ворсклы Юрий Максимов после разгрома от СК Днепр-1 (1:5).
Напомним, после 16-ти туров Ингулец с 10 очками идет четырнадцатым – команда не знала вкуса побед в последних девяти матчах.
Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ
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