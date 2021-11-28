"Сейчас он не может. Какая причина? Ну не может, и все", – сказал ассистент главного тренера Олег Стронцицкий в комментарии каналу "Футбол".

Ингулец – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

К слову, накануне не пришел на пресс-конференцию и главный тренер Ворсклы Юрий Максимов после разгрома от СК Днепр-1 (1:5).

Напомним, после 16-ти туров Ингулец с 10 очками идет четырнадцатым – команда не знала вкуса побед в последних девяти матчах.

Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ