– Думаю, все всем было видно. Моменты у нас есть, но мы не реализовываем. То, что они есть – хорошо. Из негатива – мы легко пропускаем голы.

Ярмоленко вернулся голом: видеообзор матча УПЛ Ворскла – Динамо – 1:5

– В этом матче вам пришлось играть без нескольких ключевых исполнителей. Это сказалось?

– Жаловаться мы не будем: играем теми, кто есть. Это шанс для тех, кто выходит на поле.

– Почему вы начали проводить замены лишь при счете 0:3?

– А какими заменами мы могли усилить игру?

– Ну, мог выйти раньше Ковталюк. Мог выйти Челядин, замена это и подтвердила, по моему мнению.

– Ну, идите и тренируйте команду. Понимаете, такой вопрос... Это ваше мнение. Вы знаете результат. Отталкиваетесь от него своими мыслями. В перерыве счет был 0:1 при равной игре в первом тайме. Мы пропустили этот гол с полумомента, и при этом мы имели хорошие моменты для того, чтобы забивать, – сказал Долганский на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, матч несколько раз прерывали воздушные тревоги и эти вынужденные паузы пошли на пользу Динамо – киевляне смогли забить 5 голов, пропустив в ответ лишь один.

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