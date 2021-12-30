"2-3 недели обращались к нему: "Ну что ты, сынок". Говорили, травили. Просто это так выделили и указали, что это было в адрес Миколенко, хотя Шевченко не говорил имя. Шевченко был заведенным перед важным матчем. Любой смех и неприятие информации будет напрягать и раздражать.

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Через 2-3 минуты он к нему подошел, и они уже смеялись. Тренер имеет право и должен все это делать. Он показал свою позицию, что так не должно быть", – сказал Караваев в интервью SportArenaTV.

Напомним, Андрей Шевченко резко отреагировал на шутки игроков перед ответственным матчем Лиги наций против Испании (1:0). Наставник сборной Украины сказал кому-то "Сынок, мне не до смеха", и эту фразу интерпретировали в адрес Миколенко.

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