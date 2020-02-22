"Ну что, ты готов?": Крауч рассказал о неожиданном предложении от Моуринью

Бывший форвард Ливерпуля и еще нескольких английских клубов Питер Крауч признался, как мог возобновить карьеру по просьбе Жозе Моуринью.

Питер Крауч ретвитнул отрывок из пресс-конференции Жозе Моуринью со словами: "Я готов, Жозе", на котором португалец жаловался на нехватку форвардов из-за травм Сон Хын Мина и Харри Кейна.

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"Это произошло во вторник днем, мой телефон зазвонил, на экране высветился незнакомый номер. Я провел первую часть в тот день дома, смотрел выпуски новостей и смеялся над пресс-конференцией Жозе Моуринью.

Обычно я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Однако тот факт, что это был вызов в FaceTime несколько изменил ситуацию. Сначала я подумал, что это моя жена, которая собиралась на церемонию Brit Awards. Но когда я ответил на меня смотрела не Эбби, а Моуринью, который сидит в своем кабинете с блеском в глазах. Он спросил: "Ну что, ты готов?" Жозе смеялся сейчас, как и я. "Питер, давай. Ты нам нужен. Ты нам нужен!"

У пресс-службы Тоттенхэма был мой номер, и они передали его тренеру. Однако, как бы мне не хотелось ответить согласием на его призыв, я пришел к выводу, что теперь, после выхода на пенсию, мне может понадобиться чуть больше времени, чем обычно, чтобы полностью набрать физическую форму. С сожалением констатирую, что не буду забивать голы в Премьер-лиге в ближайшем будущем, хотя было приятно поговорить с Моуринью", – поделился Крауч в своей колонке в The Daily Mail.

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