"Ну что, морячок, ты приплыл!" – Рух продолжает оригинально анонсировать свои матчи

Львовский Рух креативно приглашает болельщиков на домашний матч против Черноморца.

Львовский Рух анонсировал матч 8-го тура Первой лиги против Черноморца уже в привычном для себя оригинальном стиле.

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На видео во Львов приезжает моряк из Одессы, который гуляет по городу, посетил кофе в ресторан, а после этого – в местный паб. К его несчастью, там сидят фанаты Руха и просматривают прошлый матч своей команды. После забитого гола, болельщики львовской команды обращают внимание на незваного гостя, а видео завершается словами "Ну что, морячок, ты приплыл!"

Отметим, что львовская команда не впервые приглашает болельщиков подобным видео. До этого Рух представлял матчи, рассказывая легенду о гуцуле перед матчем с Прикарпатьем или с Даниилом Галицким, который сравнивал игру против Волыни с боем.

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Напомним, матч Рух – Черноморец состоится 8-го сентября, начало в 18:00.