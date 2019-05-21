НСК Олимпийский примет матчи Мемориала Валерия Лобановского впервые с 2003 года

Впервые за 16 лет поединка Мемориала Валерия Лобановского состоится на НСК Олимпийский.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины U-21 сыграет матч Мемориала Валерия Лобановского против Кипра на НСК Олимпийский. Встреча состоится 3 июня в 18:00.

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Также главная арена страны примет финальный поединок, который будет сыгран 5 июня в 18:00. Другим стадионом, на котором пройдут игры Мемориала, будет УТК им. Виктора Банникова.

НСК Олимпийский не принимал матчи этого турнира с 2003 года. Тогда победителем стало киевское Динамо.

В этом году участвуют молодежные сборные Украины, Кипра, Болгарии и Израиля.

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