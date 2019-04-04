НСК Олимпийский может принять дебаты Порошенко и Зеленского

Кандидаты в Президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский могут провести дебаты перед вторым туром выборов на киевском НСК Олимпийский.

Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести передвыборные дебаты не в телестудии, а на НСК Олимпийский в Киеве.

Петр Порошенко принял вызов своего оппонента и готов провести дебаты кандидатов в Президенты Украины на главной спортивной арене.

Об этом сообщил действующий глава государства, опубликовав соответствующее видеообращение.

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Отметим, что в случае проведения дебатов на стадионе это произойдет впервые в истории Украины. В соответствии с требованиями Закона Украины "О выборах Президента Украины", теледебаты за счет средств Государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Таким образом дебаты кандидатов в президенты пройдут в пятницу, 19 апреля. Сейчас их место проведения официально не подтверждено.