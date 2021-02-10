"У нас активно работает подогрев поля. Также работают лампы искусственного освещения. Они обычно предназначены не для того, чтобы топить снег. Но пока и подогрев, и лампы активно работают именно для этого.

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Если температура не опустится ниже -5, то завтра этот слой снега сойдет. Это позволит полю более мягко восстановиться. Если бы мы использовали технику для очистки снега, это бы больше повредило газон.

Поле покрыто пленкой и через нее проходит тепло. Поле уже в мокрых следах. Это говорит о том, что подогрев работает активно и снег сходит. Такой метод более энергозатратный. Однако он более мягкий и поле таким образом не повреждается. Именно такова наша задача, ведь мы хотим сохранить поле в удовлетворительном состоянии", – сказал Стельмах в комментарии Футбол NEWS.

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