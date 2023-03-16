"Мне нравится, что от Шахтера никто ничего не ожидает, и после каждого матча все удивляются. Но внутри нашего коллектива понимаем, что мы можем.

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За последние полгода мы показали на какой уровень вышел каждый индивидуально и команда в целом. Поэтому с Фейеноордом, Ренном, Реалом, РБ Лейпциг, Селтиком... В матчах со всеми командами, с которыми мы встречались, показали, что мы можем играть, как бы ни было тяжело. Можем не только терпеть, но и показывать хороший футбол. Уверен, что не от команд, а от нас зависит, как мы играем.

Конечно, трудно, но у нас невероятная мотивация и в чемпионате, и в Лиге Европы. Уверен на сто процентов, что нам по силам пройти Фейеноорд", – сказал Судаков в интервью Terrikon.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Фейеноордом в Варшаве завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится уже сегодня, 16 марта. Начало встречи в 19:45.

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