Новичок Полесья Максим Брагаро рассказал о своем отхиз с Динамо и поделился ожиданиями относительно работы под руководством Руслана Ротаня.

– Я вспоминаю матч, когда Динамо играло с Полесьем в четвертом туре (4:1). Ты тогда еще был в заявке Динамо. Уже тогда знал, что переходишь в Полесье?

– Нет, тогда еще не знал. Это буквально через два дня после игры произошло.

– Как ты воспринял эту новость?

– Для меня это, можно сказать, новый вызов. Мне надо играть, я хочу играть, я соскучился по футболу. Думаю, что все будет хорошо.

– Ты впервые сыграл за Полесье в контрольном матче против Колоса. Какие впечатления? Как тебе взаимодействие с партнерами?

– Впечатления положительные. Где-то, можно сказать, вспоминал то, что просил выполнять Руслан Петрович в сборной. Еще нет такого максимального понимания, как хотелось бы, но это нормальный процесс. С каждым днем в тренировках анализируем друг друга, и становимся ближе.

– То, что требовал Руслан Петрович в юношеской сборной, и то, что требует сейчас – насколько оно отличается?

– Я думаю, что все переносится. Но каждый движется вперед, пытается прогрессировать, так и Руслан Петрович. Современный футбол который он требует – быть много с мячом, прессинговать – это очень круто. Мне импонирует этот стиль, рассказал Максим Брагару в интервью пресс-службе Полесья.

Напомним, что Брагару отметился двумя голами за сборную Украины на Евро-2025 среди команд U-21. Сезон 2025/26 Максим проведет в Полесье на правах аренды.

