48-летний миллиардер и по совместительству новый владелец лондонцев прибыл в Барселону. Он был замечен при выходе из аэропорта. У Тодда запланирована встреча с руководством Барсы.

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Стороны планируют познакомиться и обсудить многие темы, среди которых – переходы Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты. Оба уже согласовали детали личного контракта с "блаугранас", поэтому осталось договориться только с Челси.

Каталонцы не хотят платить слишком высокую цену за лидеров защиты "синих", ведь соглашения обоих завершаются в следующем году. 31-летнего Алонсо Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро, а 32-летнего Аспиликуету – в 9.

Напомним, ранее Барса объявила о переходе защитника Челси Андреаса Кристенсена на правах свободного агента.

Владельцы Челси только что прибыли в Барселону!



В ближайшие несколько часов может состояться встреча с ФК «Барселона», чтобы обсудить прибытие Аспиликуэты и Маркоса Алонсо @JijantesFC #mercato pic.twitter.com/bTDv5omqbw — Джерард Ромеро (@gerardromero) 7 июля 2022 г.

Владелец «Челси» Тодд Боли хотел запланировать встречу с «Барселоной», чтобы познакомиться с ними лично и обсудить многие темы. «Барса» просит Маркоса Алонсо и Аспиликуэту после согласования личных условий #FCB



«Барса» не хочет платить слишком высокую плату, поскольку у обоих истекает контракт в следующем году. # ХФУ pic.twitter.com/tnZ41Ar5PE - Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 7 июля 2022 г.

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