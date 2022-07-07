Новый владелец Челси прибыл в Барселону для переговоров по трансферам двух лидеров
Тодд Бели с рабочим визитом посетил столицу Каталонии. Будут обсуждаться трансферы.
48-летний миллиардер и по совместительству новый владелец лондонцев прибыл в Барселону. Он был замечен при выходе из аэропорта. У Тодда запланирована встреча с руководством Барсы.
Челси хочет сенсационно перехватить де Йонга
Стороны планируют познакомиться и обсудить многие темы, среди которых – переходы Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты. Оба уже согласовали детали личного контракта с "блаугранас", поэтому осталось договориться только с Челси.
Каталонцы не хотят платить слишком высокую цену за лидеров защиты "синих", ведь соглашения обоих завершаются в следующем году. 31-летнего Алонсо Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро, а 32-летнего Аспиликуету – в 9.
Напомним, ранее Барса объявила о переходе защитника Челси Андреаса Кристенсена на правах свободного агента.
Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги