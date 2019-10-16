"Новый уровень счастья разблокирован": безумства Зинченко после Португалии поразили мир, но его любимая "ушла" к Роналду

Александр Зинченко стал героем иностранных СМИ после исторической победы сборной Украины над Португалией в отборе к Евро-2020. Наш хавбек не забивал и не ассистировал, но покорил миллионы сердец по всему миру неподдельными эмоциями, празднуя большой триумф.
Представитель Манчестер Сити в лагере команды Шевченко далеко не впервые радует болельщиков собственными выходками. Однажды он заставил Стерлинга лаять на четверых, потом расцеловывал Владу Седан в прямом эфире, а перед матчем с португальцами публично потролил своего одноклубника Бернарду, однако на этот раз Зинченко превзошел самого себя.
Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалие
Александр срывал флеш-интервью Яремчука, не без участия любимой, конечно же, феерил в студии экспертов, пока Ярмоленко хохотал на заднем фоне, танцевал и кричал "вперед" по-испански. Безумная реакция 22-летнего футболиста мгновенно стала топ-трендом в социальных сетях. Об Зинченко писали все, от Аргентины до Испании, отмечая веселый характер одного из лидеров сборной Украины.
Одноклубник Зинченко высмеял украинца за детское празднование выхода на Евро-2020
Diario Olé (Аргентина): Новый уровень счастья разблокирован: Зинченко после победы над Португалией и выхода Украины на Евро-2020.
Marca (Испания): Тотальное безумие! Празднование Зинченко, о котором говорит весь мир.
Soccer AM (Великобритания): Реакция Зинченко после того, как Украина квалифицировалась на Евро-2020.
Man City Xtra (Великобритания): Александр Зинченко отмечает попаданиt Украины на Евро-2020 – это именно тот контент, который вам нужно пересмотреть!
Mirror (Великобритания): Зинченко очень, очень рад, что поедет на Евро следующим летом.
Manchester Evening News (Великобритания): Мы думаем, что Зинченко был счастлив пробиться на Евро-2020.
FourFourTwo (Великобритания): Украина забронировала себе место на Евро-2020, и Александр Зинченко был очень доволен.
Football Daily (Великобритания): Зинченко полностью "зажег" после квалификации Украины на Евро-2020.
El Partidazo de COPE (Испания): Именно так нужно праздновать выход на Евро-2020!
FootballJOE (Великобритания): Сто процентов, что Зинченко где продолжает петь "чемпионы, чемпионы".
Universo do Desporto (Португалия): Как вы считаете, Зинченко радуется квалификации Украины?
talkSPORT (Великобритания): Зинченко полностью влюбился в жизнь.
AS (Испания): Зинченко заходит значительно дальше, празднуя в прямом эфире. Игрок Манчестер Сити громко отметил попадание Украины на Евро-2020.
А вот любимая Зинченко, Влада Седан, освещая матч Украина – Португалия, не упустила возможности сделать совместное фото с лидером пиренейцев Криштиану Роналду, вызвав, таким образом, троллинг соцсетей. "Проиграл матч, но покоряет сердца", – пишут фанаты об очаровательной украинке и 5-кратном победителе "Золотого мяча".
Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный гол
Александр, похоже, готовился к подобному, поэтому отомстил одному из лучших футболистов планеты на футбольном поле. Подпись к фотографии ниже можете придумать сами...
Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020