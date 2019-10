"Новый уровень счастья разблокирован": безумства Зинченко после Португалии поразили мир, но его любимая "ушла" к Роналду

Александр Зинченко стал героем иностранных СМИ после исторической победы сборной Украины над Португалией в отборе к Евро-2020. Наш хавбек не забивал и не ассистировал, но покорил миллионы сердец по всему миру неподдельными эмоциями, празднуя большой триумф.

Представитель Манчестер Сити в лагере команды Шевченко далеко не впервые радует болельщиков собственными выходками. Однажды он заставил Стерлинга лаять на четверых, потом расцеловывал Владу Седан в прямом эфире, а перед матчем с португальцами публично потролил своего одноклубника Бернарду, однако на этот раз Зинченко превзошел самого себя.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалие

Александр срывал флеш-интервью Яремчука, не без участия любимой, конечно же, феерил в студии экспертов, пока Ярмоленко хохотал на заднем фоне, танцевал и кричал "вперед" по-испански. Безумная реакция 22-летнего футболиста мгновенно стала топ-трендом в социальных сетях. Об Зинченко писали все, от Аргентины до Испании, отмечая веселый характер одного из лидеров сборной Украины.

Одноклубник Зинченко высмеял украинца за детское празднование выхода на Евро-2020

Diario Olé (Аргентина): Новый уровень счастья разблокирован: Зинченко после победы над Португалией и выхода Украины на Евро-2020.

Nuevo nivel de felicidad desbloqueada: Zinchenko (Ucrania) después de ganarle a Portugal y clasificar a la Euro2020 pic.twitter.com/05O1o8lFRL — Diario Olé (@DiarioOle) October 15, 2019

Marca (Испания): Тотальное безумие! Празднование Зинченко, о котором говорит весь мир.

¡Locura total! La celebración de Zinchenko de la que todo el mundo hablahttps://t.co/gzzz8fTrgn — MARCA (@marca) October 15, 2019

Soccer AM (Великобритания): Реакция Зинченко после того, как Украина квалифицировалась на Евро-2020.

Oleksandr Zinchenko's reaction after Ukraine sealed a place at Euro 2020 last night pic.twitter.com/9CFzJIiWFk — Soccer AM (@SoccerAM) October 15, 2019

Man City Xtra (Великобритания): Александр Зинченко отмечает попаданиt Украины на Евро-2020 – это именно тот контент, который вам нужно пересмотреть!

Oleksandr Zinchenko celebrating Ukraine’s EURO 2020 qualification is the sort of content you need to see!



[via @sports_ua] pic.twitter.com/5QYCvR9DHF — Man City Xtra (@City_Xtra) October 15, 2019

Mirror (Великобритания): Зинченко очень, очень рад, что поедет на Евро следующим летом.

Oleksandr Zinchenko is really, really excited to be going to the Euros next summer pic.twitter.com/AKKNewfNuX — Mirror Football (@MirrorFootball) October 15, 2019

Manchester Evening News (Великобритания): Мы думаем, что Зинченко был счастлив пробиться на Евро-2020.

We think Zinchenko was happy to secure qualification for #Euro2020

pic.twitter.com/uLdVtPlSuz — Manchester City News (@ManCityMEN) October 15, 2019

FourFourTwo (Великобритания): Украина забронировала себе место на Евро-2020, и Александр Зинченко был очень доволен.

Ukraine booked their place at #Euro2020 last night and Oleksandr Zinchenko was pretty chuffed. pic.twitter.com/nHUX8yGEoX — FourFourTwo (@FourFourTwo) October 15, 2019

Football Daily (Великобритания): Зинченко полностью "зажег" после квалификации Украины на Евро-2020.

Zinchenko is fully lit after Ukraine qualified for Euro 2020 pic.twitter.com/FuGDdviOID — Football Daily (@footballdaily) October 15, 2019

El Partidazo de COPE (Испания): Именно так нужно праздновать выход на Евро-2020!

? ¡Así se celebra la clasificación!



Es el ucraniano Zinchenko ?#EURO2020 pic.twitter.com/nWd60OScbZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 15, 2019

FootballJOE (Великобритания): Сто процентов, что Зинченко где продолжает петь "чемпионы, чемпионы".

100% Oleksandr Zinchenko is still singing ‘Championes, Championes’ somewhere right now pic.twitter.com/4VyM7KHfIw — FootballJOE (@FootballJOE) October 15, 2019

Universo do Desporto (Португалия): Как вы считаете, Зинченко радуется квалификации Украины?

? Acham que Zinchenko está feliz pelo apuramento da Ucrânia?pic.twitter.com/i1qflhFawm — Universo do Desporto (@U_Desporto) October 15, 2019

talkSPORT (Великобритания): Зинченко полностью влюбился в жизнь.

Zinchenko was absolutely loving life https://t.co/fmmzQ2HtTq — talkSPORT (@talkSPORT) October 15, 2019

AS (Испания): Зинченко заходит значительно дальше, празднуя в прямом эфире. Игрок Манчестер Сити громко отметил попадание Украины на Евро-2020.

Zinchenko va más allá en lo que a celebrar se refiere en pleno directo

️ El jugador del Manchester City celebró por todo lo alto la clasificación de Ucrania para la Eurocopa tras vencer a Portugalhttps://t.co/7rGWP2UCz4 — Diario AS (@diarioas) October 16, 2019

А вот любимая Зинченко, Влада Седан, освещая матч Украина – Португалия, не упустила возможности сделать совместное фото с лидером пиренейцев Криштиану Роналду, вызвав, таким образом, троллинг соцсетей. "Проиграл матч, но покоряет сердца", – пишут фанаты об очаровательной украинке и 5-кратном победителе "Золотого мяча".

Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный гол

Cristiano with Ukraine player Zinchenko's girlfriend.



Lost the game, won the hearts pic.twitter.com/vAwBIKSgwp — ️️ Sheikh Sab️ (@00900_78601) October 16, 2019

Александр, похоже, готовился к подобному, поэтому отомстил одному из лучших футболистов планеты на футбольном поле. Подпись к фотографии ниже можете придумать сами...

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020