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"Новый уровень счастья разблокирован": безумства Зинченко после Португалии поразили мир, но его любимая "ушла" к Роналду

15:02 113 Читати українською
"Новый уровень счастья разблокирован": безумства Зинченко после Португалии поразили мир, но его любимая "ушла" к Роналду
Зінченко "запалив" після Португалії

Александр Зинченко стал героем иностранных СМИ после исторической победы сборной Украины над Португалией в отборе к Евро-2020. Наш хавбек не забивал и не ассистировал, но покорил миллионы сердец по всему миру неподдельными эмоциями, празднуя большой триумф.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Представитель Манчестер Сити в лагере команды Шевченко далеко не впервые радует болельщиков собственными выходками. Однажды он заставил Стерлинга лаять на четверых, потом расцеловывал Владу Седан в прямом эфире, а перед матчем с португальцами публично потролил своего одноклубника Бернарду, однако на этот раз Зинченко превзошел самого себя.

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Александр срывал флеш-интервью Яремчука, не без участия любимой, конечно же, феерил в студии экспертов, пока Ярмоленко хохотал на заднем фоне, танцевал и кричал "вперед" по-испански. Безумная реакция 22-летнего футболиста мгновенно стала топ-трендом в социальных сетях. Об Зинченко писали все, от Аргентины до Испании, отмечая веселый характер одного из лидеров сборной Украины.

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Diario Olé (Аргентина): Новый уровень счастья разблокирован: Зинченко после победы над Португалией и выхода Украины на Евро-2020.

Marca (Испания): Тотальное безумие! Празднование Зинченко, о котором говорит весь мир.

Soccer AM (Великобритания): Реакция Зинченко после того, как Украина квалифицировалась на Евро-2020.

Man City Xtra (Великобритания): Александр Зинченко отмечает попаданиt Украины на Евро-2020 – это именно тот контент, который вам нужно пересмотреть!

Mirror (Великобритания): Зинченко очень, очень рад, что поедет на Евро следующим летом.

Manchester Evening News (Великобритания): Мы думаем, что Зинченко был счастлив пробиться на Евро-2020.

FourFourTwo (Великобритания): Украина забронировала себе место на Евро-2020, и Александр Зинченко был очень доволен.

Football Daily (Великобритания): Зинченко полностью "зажег" после квалификации Украины на Евро-2020.

El Partidazo de COPE (Испания): Именно так нужно праздновать выход на Евро-2020!

FootballJOE (Великобритания): Сто процентов, что Зинченко где продолжает петь "чемпионы, чемпионы".

Universo do Desporto (Португалия): Как вы считаете, Зинченко радуется квалификации Украины?

talkSPORT (Великобритания): Зинченко полностью влюбился в жизнь.

AS (Испания): Зинченко заходит значительно дальше, празднуя в прямом эфире. Игрок Манчестер Сити громко отметил попадание Украины на Евро-2020.

А вот любимая Зинченко, Влада Седан, освещая матч Украина – Португалия, не упустила возможности сделать совместное фото с лидером пиренейцев Криштиану Роналду, вызвав, таким образом, троллинг соцсетей. "Проиграл матч, но покоряет сердца", – пишут фанаты об очаровательной украинке и 5-кратном победителе "Золотого мяча".

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Александр, похоже, готовился к подобному, поэтому отомстил одному из лучших футболистов планеты на футбольном поле. Подпись к фотографии ниже можете придумать сами...

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blog_ava
Блохин прокомментировал победу сборной Украины над Португалией, которая подарила команде Шевченко выход на Евро-2020
06:00
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Теги
Александр Зинченко Александр Зинченко Евро-2020 Украина - Португалия Сборная Украины Статьи
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