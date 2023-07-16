"За 12 лет тренерской работы я впервые вижу столько травмированных игроков (Мацапура, Данченко, Кирюханцев, Бутко, Чурко, Герреро – прим.). Когда я приехал сюда, я увидел больницу. Эти игроки мне, как и болельщикам, очень важны и нужны. Очень трудно проводить тренировки с небольшим количеством игроков.

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Это больше вопрос к нашему медицинскому штабу. Их нужно как можно быстрее восстановить, чтобы у нас было больше возможностей наигрывать тактические схемы, чтобы все участвовали", – поделился Лалатович в интервью YouTube-каналу Зари.

Напомним, сербский специалист этим летом возглавил Зарю, сменив на посту Патрика ван Леувена.

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