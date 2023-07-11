Ангелос Постекоглу заявил, что рассчитывает на звездного форварда, но его не раздражает возможный переход Харри Кейна в другой клуб.

"Если я скажу, что это меня раздражает, то это будет неправдой. Это не имеет никакого значения. Я всегда считаю, что гораздо лучше пытаться понять ситуацию своими глазами.

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Для меня Гарри сейчас в отпуске, лежит на шезлонге, забавляется со своей семьей и отлично проводит время – вот такая картина у меня перед глазами. Если происходит что-то другое, я не буду об этом думать, потому что он будет здесь через два дня. А пока я не собираюсь терять время на догадки.

На данный момент на моем столе нет никаких документов от кого-то из клуба, свидетельствующих о том, что решение уже принято, поэтому я с нетерпением жду Гарри в среду и готовлюсь к предсезонному сбору.

Я не думаю об уходе Кейна. Нет сомнений, что он хочет, чтобы его команда была успешной. Гарри очень успешен в течение длительного времени, практически с тех пор как только начал играть в Тоттенхэме. Он был первым, кто сказал, что нам нужна сильная команда, и именно на этом я сосредотачиваю свое внимание", – цитирует Постекоглу Football London.

Напомним, главным претентентом на форварда сборной Англии называют мюнхенскую Баварию. Нападающий в свои почти 30 лет не может похвастаться ни одним трофеем. Прошлый сезон еще раз подтвердил выдающиеся бомбардирские способности Кейна – 32 гола и 5 ассистов в 49 матчах за кризисный Тоттенхэм.