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Новый тренер Шахтера Каштру: У меня было несколько предложений, но после приглашения "горняков" – сомнения отпали

17:15 168 Читати українською
Новый тренер Шахтера Каштру: У меня было несколько предложений, но после приглашения "горняков" – сомнения отпали
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Новоназначенный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от донецкого клуба.

"Это особый момент для меня. Я очень обрадовался приглашению Шахтера. У меня в руках было несколько проектов для принятия решения. Но как только я получил предложение от Шахтера, смотрел только в сторону этого клуба.

Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера

Я действительно довольно давно за ним следил, поскольку португальский тренер Паулу Фонсека работал здесь, к тому же раньше мы уже пересекались с ним в Порту. Он один из лучших специалистов нашей страны. Знаю, какой футбол демонстрирует Шахтер. Рад, что стал частью клуба.

Президент очень любит футбол и говорит о нем эмоционально. Он хочет видеть Шахтер, который становится все лучше и сильнее, демонстрирует хороший атакующий футбол. Наши пути совпадают. Будем много работать, чтобы порадовать болельщиков", – цитирует Каштру официальный сайт клуба.

Напомним, контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2 сезона.

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