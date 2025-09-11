Гаврищак, Котив и Юхименко анализируют проблемы Сергея Реброва и его тренерского штаба в сборной Украины, которые тянутся с давних лет. Почему исчезла вера в сборную Украины и кто способен ее вернуть. Обсудили несколько нешаблонных кандидатур, в частности украинских Анчелотти и Гаттузо, а также слова футболистов после матча, в частности, в горячей беседе с болельщиками.

"Хорошо, что мы сейчас не играли с Исландией": экс-тренер Карпат – о шансах Украины на плей-офф ЧМ и судьбе Реброва

Кроме этого, авторы YouTube-канала "Футбол 24" оценили силу Исландии на фоне Франции. Ситуацию в группе сборной Украины даже после провального результата против Азербайджана можно кардинально изменить уже после следующих 2 матчей, но по силам ли это нынешним руководителям национальной команды? Разбираемся в видео.

"Все пропало"? Грозный – о странных пенальти, переживания Реброва и собственный оптимизм перед Исландией