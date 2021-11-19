Рулевой "сорок" сегодня сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Де Брюйне сдал положительный тест на коронавирус

Хау сразу был изолирован и не сможет напрямую работать во время ближайшего матча. Завтра Ньюкасл примет Брентфорд в рамках 12-го тура АПЛ. Дебют Хау откладывается, а вместо него командой будут руководить помощники – Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.

Напомним, "сороки" до сих пор не побеждали в чемпионате, расположившись на 19-й строчке. Спастись от вылета могут помочь щедрые вливания саудовских владельцев, которые приобрели клуб в сентябре.

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