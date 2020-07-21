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Новый тренер начнет с Динамо сборы 30 июля, – СМИ

21 июля 10:05 - Читати українською
Новый тренер начнет с Динамо сборы 30 июля, – СМИ
Игроки Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уже определилось, когда узнает имя нового тренера и начнет с ним подготовку к новому сезону.

"Сборы киевлян пройдут в Конча-Заспе и продлятся 10-12 дней. 29-го числа команду попросили собраться в Киеве. 30-го – начало подготовки к новому сезону с новым тренером", – сообщают журналисты Шаховы в своем телеграм-канале.

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Напомним, Динамо вчера, 21 июля, отправило в отставку Алексея Михайличенко. Имя преемника пока неизвестно, но фаворитом на должность считается Виктор Скрипник.

К слову, Динамо заняло второе место в чемпионате из-за ничью Зари и Десны и завоевало Кубок Украины, обыграв Ворсклу в серии пенальти.

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