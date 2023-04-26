Новый тренер Мудрика: Почеттино согласился возглавить Челси
Бывший наставник Тоттенхэма и ПСЖ Маурисио Почеттино скоро вернется к работе в Англии.
Переговоры Челси с аргентинцем продвигаются удачно. В понедельник состоялась встреча, на которой обсудили долгосрочный проект, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Ожидается, что окончательно договориться удастся в ближайшее время. В то же время talkSport уверяет, что Почеттино достиг устной договоренности с лондонцами о назначении главным тренером. "Синие" надеются, что сага завершится к концу недели. Маурисио приступит к исполнению обязанностей летом.
Напомним, что Челси уволил Грэма Поттера 2 апреля и назначил на его место Фрэнка Лэмпарда, который будет тренировать коллектив до конца сезона.
Недавно команда Михаила Мудрика вылетела из Лиги чемпионов от Реала, а в турнирной таблице АПЛ расположилась 11-й, имея в активе 39 зачетных баллов.
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