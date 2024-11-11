Новый тренер МЮ хочет подписать проблемную звезду Челси – он стоил 60 млн и оказался в ситуации Мудрика
Манчестер Юнайтед неожиданно нашел усиление на скамейке запасных Челси.
Кристофер Нкунку может стать одним из первых трансферов нового тренера "дьяволов" Рубена Аморима, информирует L'Equipe.
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Летом 2023-го Челси не пожалел 60 млн евро за звезду РБ Лейпциг, но карьера француза на Стэмфорд Бридж откровенно не складывается. Дебютный сезон был испорчен травмами, а в нынешнем Нкунку проигрывает конкуренцию. Ситуация очень напоминает Михаила Мудрика – роскошная статистика во второстепенных турнирах (9 голов + 1 ассист) не убеждает Энцо Мареску регулярно выпускать француза в АПЛ (всего 154 игровые минуты, один гол).
Аморим значительно выше ценит качества Нкунку и может попросить руководство МЮ о трансфере уже в январе. Переговоры с Челси явно будут непростыми, но летом клубы уже имели опыт перехода Джейдона Санчо в противоположном направлении.
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