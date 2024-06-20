Главный тренер Ливерпуля Арне Клот объявил состав своего тренерского штаба, с которым он будет работать в клубе.

"Конечно, ты хочешь взять тех людей, которых знаешь. Моим первым помощником будет Сипке Хулшофф из Фейеноорда. Плюс я взял тренеров по физической подготовке и тренеров вратарей, которых я давно знаю", – цитирует Слота официальный сайт клуба.

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Ранее сообщалось, что Марино Пушич, тренер Шахтера, получил приглашение от Слота, с которым работал в Нидерландах. Однако он решил остаться в украинской команде.

Напомним, что 45-летний специалист заменил на посту легендарного Юргена Клоппа. Предыдущим клубом Слота был Фейенорд, в котором он работал с 2021 года. Под его руководством команда из Роттердама выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов.

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