Главный тренер Санкт-Паули Фабиан Хюрцелер отменил товарищеский матч с Вердером, который должен был быть сыгран 4 января.

Контрольная встреча между Вердером и Санкт-Паули должна была состояться 4 января в Мурсии (Испания). Однако, как информирует Kicker, новый главный тренер Санкт-Паули Фабиан Хюрцелер в одностороннем порядке отменил этот матч.

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Хюрцелер возглавил Санкт-Паули 26 декабря и заявил, что хочет проводить на тренировочном поле больше времени, чем задействовать команду непосредственно в товарищеских матчах.

"Эта ситуация привела нас в бешенство. Другие чемпионаты уже возобновились, и найти соперника на замену сейчас не так просто. На сегодняшний день нам это так и не удалось сделать", – отметил глава отдела скаутов бременского клуба Клеменс Фриц.

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