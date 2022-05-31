По завершении сезона Рогер Шмидт покинул ПСВ и возглавил Бенфику. Немецкий специалист также хочет пригласить в Лиссабон одного из лучших игроков своей уже бывшей команды. Речь идет о Марио Гётце, забившем 12 голов и отдавшем 11 ассистов в 52 матчах.

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По информации SPORT1, Бенфика пытается купить Марио Гетце. За переход бывшей звезды сборной Германии не придется многое платить, ведь в контракте футболиста до конца июня действует клаусула, сумма которой не превышает 5 млн евро.

Главной проблемой, которая может не позволить Гётце стать одноклубником Романа Яремчука, является интерес других клубов. В частности, интерес к 29-летнему немцу проявляет Милан. Консалтинговое агентство Götze Sports360 даже уже открыло офис в Италии.

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