Новый тренер Яремчука стремится переманить Гётце в Бенфику – Милан может помешать трансферу за скромную сумму
Лиссабонский клуб ищет игроков, способных усилить команду. Помогает новый главный тренер.
По завершении сезона Рогер Шмидт покинул ПСВ и возглавил Бенфику. Немецкий специалист также хочет пригласить в Лиссабон одного из лучших игроков своей уже бывшей команды. Речь идет о Марио Гётце, забившем 12 голов и отдавшем 11 ассистов в 52 матчах.
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По информации SPORT1, Бенфика пытается купить Марио Гетце. За переход бывшей звезды сборной Германии не придется многое платить, ведь в контракте футболиста до конца июня действует клаусула, сумма которой не превышает 5 млн евро.
Главной проблемой, которая может не позволить Гётце стать одноклубником Романа Яремчука, является интерес других клубов. В частности, интерес к 29-летнему немцу проявляет Милан. Консалтинговое агентство Götze Sports360 даже уже открыло офис в Италии.
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