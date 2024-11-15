"Я действительно завершал тренировать. Сейчас у меня было больше приглашений, чем когда я выиграл АПЛ с Лестером, но я всегда говорил "нет". Судьба хотела, чтобы я вернулся домой.

Знаете, я всегда говорю то, что думаю, и я сказал Фридкину то, что думаю. Он сказал мне, что заботится о Роме, поэтому пригласил меня, и я согласился. Я высказал Фридкину свои критические замечания, но у меня отняло язык, когда я увидел его сожаление из-за нынешнего положения Ромы. Он очень заботится об этом клубе. Он вернул меня в клуб, который я люблю, и за это я ему благодарен. Я сделаю все, чтобы выполнить свою работу как можно лучше.

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Я сказал Дэну, что он потратил кучу денег за эти несколько лет. Возможно, он нанял не тех людей? Все вместе мы попробуем вернуть Рому на тот уровень, о котором мечтают болельщики. Я сказал Дэну также принять участие в конференции, но пока что он шокирован.

Я был бы нечестным, если бы сейчас начал рассказывать о своем футболе. Мне нужно посмотреть, кто выглядит хорошо, а потом я решу, играть с тремя, четырьмя или пятью игроками в защите. Точно обещаю, что Анхелиньо больше не будет играть на позиции центрального защитника. Я думаю, что Дибала и Суле могут играть вместе, но я не могу этого обещать.

Дело не в модулях и тактике, а в игроках, которые хотят проливать кровь на поле и не сдаются ни на дюйм. В Риме игроки не могут выкладываться на 80%. Или они выкладываются на 100%, или уходят с поля. Игроки, которых критиковали, всегда выкладывались на полную. Не освистывайте нас во время игры, будьте рядом с нами. Я хочу единую, сплоченную команду и фанатов. У меня нет времени на ошибки. Я обещаю людям, что они уйдут со стадиона гордыми за команду.

Цель – сделать все возможное. В моем контракте предусмотрены бонусы за все цели, которых мы сможем достичь. Моя роль как старшего руководителя? Я буду правой рукой Фридкина. Дэн знает, что Рома имеет невероятный футбольный потенциал. Этот владелец творит замечательные вещи.

Надеюсь вернуть всех в правильное русло. Для меня важна только раздевалка. Я говорил Фридкину, что в Италии должен быть президент, но все иностранные владельцы говорят мало. В Италии президент очень важен. Дэн осознал свои ошибки. Вот почему он позвонил мне.

Я попросил команду выложиться на полную. Они должны приехать на базу с улыбкой, потому что нам повезло выполнять работу, которую мы выбрали. Они должны быть амбициозными всегда.

Контракт Дибалы? Когда-то у меня был президент, который не хотел, чтобы я выпускал игрока, потому что у него плохой контракт. Я рассказал этот эпизод Дэну. Мне плевать на пункты контракта Дибалы. Я решу и сделаю то, что хочу. Я хотел бы, чтобы Дибала играл в каждом матче, но мы должны учитывать его состояние.

Хуммельс? Почему бы ему не играть? Конечно, он будет играть. Конечно, он уже не молодой, но я хочу побеждать. Я всегда выбираю самых сильных, самых подготовленных игроков. Я вернулся и посмотрел некоторые из лучших игр Хуммельса. Я спросил себя, почему он не играет сейчас?

Возвращение Де Росси? Пока что я сосредоточусь на тренерской работе, а там увидим. Мы пока не говорили об этом с Фридкинами", – приводит слова Раньери RomaPress.

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