Каспер Юлманд не утвердил Роберта Андриха в статусе капитана Байера, но и не отобрал у него повязку.

Эрик тен Хаг назначил Андриха капитаном Байера летом. После увольнения нидерландца и прихода Юлманда вопрос о капитанской повязке был очень актуальным в клубе.

Как информирует Kicker, Юлманд уклонился от ответа на вопрос о капитанской повязке. "Мы сформируем группу капитанов. Лидерство – это тоже командный вид спорта", – отметил 53-летний специалист.

"В команде есть конкуренция. Мы обязательно будем ротировать состав. В Лиге чемпионов команды в среднем меняют позиции на четырех-пяти от матча к матчу", – добавил тренер.

Юлман назвал список игроков, которые время от времени будут носить капитанскую повязку. В него попали Андрих, Флеккен, Баде, Тапсоба, Паласиос, Гримальдо, Шик и Васкес.

