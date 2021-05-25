Юрий Гура определился с ассистентами, которые будут помогать ему в Александрии.

К штабу нового рулевого присоединились двое помощников и тренер голкиперов, информирует официальный сайт "желто-черных".

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Главным ассистентами Гуры станут Сергей Лактионов и Александр Ломко. Голкиперов будет готовить Андрей Ковтун, работающий в клубе с 2013 года. Полный состав тренеров и персонала будет обнародован отдельно.

Напомним, Александрия завершила УПЛ только на 9-й строчке. После этого было решено прекратить сотрудничество с тренерским штабом Владимира Шарана.

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