Макс Эберль начал свою работу в РБ Лейпциг на две недели раньше, чем планировалось. Как информирует Kicker, это связано с большим объёмом проблем, которые новому директору придётся решить в короткий период времени.

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В частности Эберль сразу же должен заняться вопросом истекающих контрактов у целого ряда игроков основного состава. В 2024 году соглашения с клубом истекают у Дани Ольмо, Лукаса Клостерманна, Кевина Кампля и Юссуфа Поульсена.

Также сообщается, что Эберль попытается уговорить Конрада Лаймера продлить контракт с клубом, несмотря на то, что сам игрок решил перейти в Баварию. Помимо этого Эберль должен будет провести тяжелые переговоры с Челси по поводу перехода Кристофера Нкунку, чей контракт с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2026 года.

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