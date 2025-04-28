Новый скандал после финала Кубка Испании: звезда Барсы праздновал перед носом игрока Реала и угрожал в стиле Эскобара
Финал Кубка Испании 2024/25 между Реалом и Барселоной еще очень долго будут обсуждать в соцсетях.
Выходки Рюдигера, Беллингема и других игроков "сливочных" попали в прямую трансляцию, но представители каталонцев также были не святыми.
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В который раз отличился импульсивный Гави, который сразу после финального свистка подбежал к Асенсио и что-то крикнул прямо в лицо защитнику Реала.
На этом хавбек Барселоны не остановился. На праздновании Гави обернулся флагом от Antimadridistas (антимадридцев), на котором было написано "Gavi o plomo" ("Гави или свинец"). Это искажение известной фразы Пабло Эскобара "Plata o plomo" ("Серебро или свинец"), которой наркобарон запугивал чиновников. Мол, соглашайся на взятку или будешь убит.
Напомним, в нынешнем сезоне будет еще одно Класико. 11 мая Барселона будет принимать Реал в 35-м туре чемпионата Испании, где каталонцы имеют 4 очка отрыва и также шагают к титулу.
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