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Новый шаг Баварии к чемпионству в видеообзоре разгрома Фортуны

22:51 7 Читати українською
Новый шаг Баварии к чемпионству в видеообзоре разгрома Фортуны
Левандовски и Дэвис / твиттер Баварии

Мюнхенская Бавария разгромила дюссельдорфскую Фортуну в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис
 
15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис

Подопечные Флика открыли счет уже в дебюте встречи. На 15-й минуте марта Мартин Йоргенсен после удара Павара подправил мяч в собственные ворота.

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До перерыва Бавария забила еще дважды. Сначала тот же Бенжамен Павар головой точно замкнул навес с углового. А перед перерывом Роберт Левандовски завершил роскошную комбинацию с участием Киммиха и Мюллера.

Настоящий разгром мюнхенцы оформили во второй половине игры. На 50-й минуте Левандовски пятой элегантно переправил в сетку прострел Гнабри. А уже две минуты спустя вундеркинд Альфонсо Дэвис после рейда в штрафную Фортуны установил окончательный результат матча.

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Германия Видеоновости Бавария - Фортуна Бавария Бавария Фортуна Фортуна
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