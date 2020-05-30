Новый шаг Баварии к чемпионству в видеообзоре разгрома Фортуны

Мюнхенская Бавария разгромила дюссельдорфскую Фортуну в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

Подопечные Флика открыли счет уже в дебюте встречи. На 15-й минуте марта Мартин Йоргенсен после удара Павара подправил мяч в собственные ворота.

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До перерыва Бавария забила еще дважды. Сначала тот же Бенжамен Павар головой точно замкнул навес с углового. А перед перерывом Роберт Левандовски завершил роскошную комбинацию с участием Киммиха и Мюллера.

Настоящий разгром мюнхенцы оформили во второй половине игры. На 50-й минуте Левандовски пятой элегантно переправил в сетку прострел Гнабри. А уже две минуты спустя вундеркинд Альфонсо Дэвис после рейда в штрафную Фортуны установил окончательный результат матча.

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