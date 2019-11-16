Новый президент Баварии ответил на слухи о возвращении Гвардиолы в мюнхенский клуб

Президент Баварии Герберт Хайнер прокомментировал информацию о возможном возвращении в мюнхенский клуб Хосепа Гвардиолы.

"Совет директоров постарается найти для Баварии лучшего тренера. Я имею в виду, что мы выберем оптимальную для нас кандидатуру из тех специалистов, которые будут доступны.

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Пеп Гвардиола – выдающийся тренер, но у него контракт с Манчестер Сити. Давайте дождемся собрания совета директоров. Тогда мы изучим наши варианты", – цитирует Хайнера Sport1.de.

Напомним, недавно Хайнер заменил на посту президента Баварии Ули Хёнесса. Мюнхенский клуб официально сообщил, что тренер Ханс-Дитер Флик будет работать с командой, как минимум, до Рождества.

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